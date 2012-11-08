Недоторканими стали вже 87 мажоритарників

Центральна виборча комісія визнала обраними ще 36 народних депутатів, які перемогли в одномандатних виборчих округах.

Як передає кореспондент УНІАН, це округи №№ 2, 7 (Крим), №№ 26, 28, 38 (Дніпропетровська область), №№ 41, 42, 44, 53, 54, 61 (Донецька область), №№ 62, 64 (Житомирська область), № 73 (Закарпатська область), № 102 (Кіровоградська область), №104 Луганська область), №№ 116, 126 (Львівська область), №№128, 129 (Миколаївська область), №№ 133, 135, 136, 140 (Одеська область), № 145 (Полтавська область), №160 (Сумська область), №№ 176, 179 (Харківська область), №196 (Черкаська область), №№ 201, 203, 204 (Чернівецька область), № 225 (Севастополь), №№ 12, 15 (Вінницька область) та № 23 (Волинська область).

Відповідні рішення були ухвалені сьогодні на засіданні ЦВК.

Таким чином, визнані обраними Лев Миримський (округ № 2, партія "Союз"), Сергій Брайко (округ № 7, Партія регіонів) Іван Ступак (округ № 26, Партія регіонів), Євгеній Морозенко (округ № 28, Партія регіонів), Микола Солошенко (округ № 38, Партія регіонів), Олександр Бобков (округ № 41, Партія регіонів), Тетяна Бахтєєва (округ № 42, Партія регіонів), Микола Левченко (округ № 44, Партія регіонів).

Депутатський мандат після реєстрації отримають Леонід Литвинов (округ № 53, Партія регіонів), Владислав Лук’янов (округ № 54, Партія регіонів), Андрій Пономарьов (округ № 61, Партія регіонів), Геннадій Зубко (округ № 62, Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"), Володимир Пехов (округ № 64, Партія регіонів), Іван Бушко (округ № 73, Партія регіонів), Олександр Єдін (округ № 102, Партія регіонів), Володимир Струк (округ № 104, самовисування), Ірина Фаріон (округ № 116, Всеукраїнське об’єднання "Свобода"), Олег Канівець (округ № 126, Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина").

Крім того, визнані обраними Артем Ільюк (округ № 128, Партія регіонів), Микола Жук (округ № 129, Партія регіонів), Ігор Марков (округ № 133, самовисування), Сергій Ківалов (округ № 135, Партія регіонів), Геннадій Труханов (округ № 136, Партія регіонів), Давид Жванія (округ № 140, самовисування), Юрій Бублик (округ № 145, Всеукраїнське об’єднання "Свобода"), Ігор Молоток (округ № 160, самовисування), Дмитро Шенцев (округ № 176, Партія регіонів), Анатолій Гіршфельд (округ № 179, Партія регіонів), Геннадій Бобов (округ № 196, Партія регіонів).

Депутатський мандат після реєстрації отримають Микола Федорук (округ № 201, Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"), Геннадій Федоряк (округ № 203, Партія регіонів), Артем Семенюк (округ № 204, Партія регіонів), Вадим Колесніченко (округ № 225, Партія регіонів), Петро Порошенко (округ № 12, самовисування), Микола Джига (округ № 15, Партія регіонів), Ігор Єремеєв (округ № 23, самовисування).

Такі рішення затверджені на підставі протоколів відповідних окружних виборчих комісій.

Таким чином, станом на 8 листопада ЦВК визнала обраними 87 народних депутатів.