Опозиція програла суд по 194-му округу

Київський апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову Об’єднаної опозиції та кандидата у народні депутати від «Батьківщини» Миколи Булатецького щодо скасування постанови ЦВК про неможливість встановлення результатів голосування в окрузі і встановлення результатів голосування за протоколами дільничних виборчкомів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”, суд мотивував своє рішення тим, що постановою Центральної виборчої комісії не були порушені права М.Булатецького та Об’єднаної опозиції.

При цьому суд самоусунувся від дослідження всіх доказів, які були надані позивачами, йдеться у повідомленні.

Суд зазначив, що оскаржувана постанова не перешкоджає встановленню результатів виборів та не призводить до повторного підрахунку голосів.

«Батьківщина» оскаржуватиме це рішення у Вищому адміністративному суді України.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада ЦВК ухвалила постанову про неможливість встановити результати голосування на виборах народних депутатів України 28 жовтня у п’яти одномандатних округах - №№ 94 (Обухів, Київська область), 132 (Первомайськ, Миколаївська область), 194 (Черкаси), 197 (Канів, Черкаська область) та 223 (Київ).

6 листопада Верховна Рада прийняла рішення рекомендувати Центральній виборчій комісії призначити повторні вибори у цих округах.

Представники Об’єднаної опозиції «Батьківщина» неодноразово заявляли про порушення в роботі ОВК № 194. Так, 4 листопада народний депутат від НУ-НС Леся Оробець направила до генпрокурора Віктора Пшонки звернення, в якому вимагає порушити кримінальну справу проти голови ОВК № 194 за знищення виборчої документації.

5 листопада секретар ЦВК Тетяна Лукаш (куратор округів, створених у Черкаській області) заявила, що окружком № 194 (Черкаси) привіз до ЦВК "дивні" виборчі документи. Про це Т.Лукаш заявила під час представлення членами комісії нібито підсумкового протоколу про результати голосування в окрузі.

Член ОВК повідомив, що йому не відомо, де перебувають голова, заступник та секретар ОВК. "Починаючи з 29 жовтня, в комісії почали відбуватися незвичайні ситуації. 30 жовтня зник системний адміністратор по команді невідомих мені осіб. Незважаючи на це, до електронної системи були внесені 100% даних", - повідомив він.

Проте, згідно з відомостями, які зачитав член ОВК, за мажоритарною системою переможцем став кандидат від ВО "Батьківщина" Микола Булатецький – 40,79% голосів виборців.

"Я пропоную прийняти ці документи для подальшого реагування", - сказала Т.Лукаш. Голова ЦВК погодився прийняти документи ОВК № 194.