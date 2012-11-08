Тюремники вирішили, що Луценку до лікарні не треба

Показань для лікування екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка поза межами виправного закладу, згідно з висновками лікарів, немає.

Про це повідомляє прес-служба Державної пенітенціарної служби України.

Сьогодні, 8 листопада, в умовах Менської виправної колонії № 91 фахівцями МОЗ і ДПтС України було здійснено комісійний медичний огляд Ю.Луценка.

Після проведення огляду лікарями було призначено медикаментозне лікування під наглядом медперсоналу виправної колонії, а також рекомендовано інструментальне та лабораторне дообстеження стану здоров’я Ю.Луценка по профілю гастроентерології, з можливою подальшою консультацією лікарів відповідного профілю.

Показань для лікування Ю.Луценка поза межами виправного закладу, згідно з висновками лікарів, немає. Стан здоров’я засудженого визначено як задовільний.