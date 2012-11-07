Тюремники запевняють, що стан здоров’я Луценка не такий вже й жахливий

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України з приводу заяви дружини екс-міністра Ірини Луценка про значне погіршення стану здоров’я її чоловіка.

Зокрема, як зазначили в ДПтС, на сьогодні медичним персоналом Менської виправної колонії (№91) постійно контролюється стан здоров’я Ю.Луценка. «Наразі засуджений проходить курс медикаментозного лікування, призначеного лікарями після інструментального та лабораторного медичного обстеження у Чернігівській обласній клінічній лікарні (що було рекомендовано комісією лікарів 2 жовтня ц.р.)», - йдеться в повідомленні.

Також, за даними ДПтС, згідно з висновками лікарів медико-санітарної частини виправної колонії, захворювань, які б передбачали стаціонарне лікування, Ю.Луценко на сьогодні не має.

Крім того, пенітенціарна служба інформує, що ближчим часом у межах виправного закладу буде проведено черговий комісійний огляд Ю.Луценка «на предмет оцінки результатів призначеного лікування та вироблення рекомендацій щодо подальшого медичного супроводу засудженого».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 листопада, І.Луценко заявила, що стан здоров’я її чоловіка значно погіршився.

«Юрі було важко дійти до кімнати побачень. Все його тіло вкрите червоними плямами, його турбують постійні запаморочення та нудота», - зазначила І.Луценко, яка 6 листопада відвідала чоловіка у колонії.

«Все це – наслідок нелікування тих хвороб, які підтвердили усі медичні комісії від МОЗ. Адже, окрім термінового стаціонарного лікування, Луценко потребує і дотримання сурової дієти – теплої білкової їжі, яка б сприяла хоча б підтримці організму при наявних хворобах цирозу печінки, портальної гіпертензії та інших», - підкреслила вона.

За словами І.Луценко, керівництво Менської колонії 91 та Державної пенітенціарної служби, ігноруючи усі наявні медичні висновки, «не зробили жодного кроку для лікування Луценка ні в межах колонії, ні в стаціонарних медзакладах».

«Максимум, що дозволили собі працівники колонії – це ліжковий режим для Луценка. Це їхній рецепт для лікування цирозу печінки, гепатиту та інших важких хвороб, що входять до переліку захворювань, які є підставою для звільнення засуджених від дальшого відбування покарання», - наголосила дружина екс-міністра.