Опозиція просить ЦВК звірити протоколи 184-го округу

Вони просять для встановлення результатів виборів в одномандатному виборчому окрузі № 184 (Нова Каховка, Херсонська область) ретельно вивчити оригінали протоколів дільничних виборчих комісій про підсумки голосування та звірити їх із протоколом, складеним відповідною окружною виборчою комісією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Карпунцов та Р.Князевич заявили під час оголошення уточненого протоколу про підсумки голосування в одномандатному окрузі № 184.

"У нас є оригінали протоколів, згідно з якими представник Партії регіонів не набрав більшість голосів", - сказав В.Карпунцов.

У свою чергу, Р.Князевич додав, що у розпорядженні виборчого штабу "Батьківщини" є аналогічні документи, які підтверджують перемогу опозиційного кандидата-самовисуванця.

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Після цього член ЦВК Олександр Чупахін попросив представників партій надати для огляду ці протоколи, оскільки в нього виникли "підозри, що ці документи є підробленими".

"Ситуація така ж як, і по інших проблемних округах. Я пропоную доповнити перелік по факту 184-м округом. Я пропоную вчинити, як і раніше. Прийняти протокол, і потім представники зацікавлених сторін, у кого є протоколи з так званими мокрими печатками та підписами, передали б їх до ЦВК, а Центральна виборча комісія встановлюватиме результати на підставі цих протоколів", - заявила заступник голови ЦВК Жання Усенко-Чорна.

За її словами, зараз без відповідних слідчих дій ЦВК не вдасться встановити результати голосування в окрузі, "тому що тільки експерти можуть встановити, які протоколи є підробкою, а які є справжніми".

"У цій ситуації, як і в інших, ситуація буде вивчена і детально перевірена", - резюмував голова ЦВК Володимир Шаповал.

Згідно з даними електронної системи "Вибори-2012", в одномандатному виборчому окрузі № 184 найбільшу кількість голосів отримав представник Партії регіонів Микола Дмитрук – 19,98%, при цьому він усього на 22 голоси випередив свого найближчого конкурента - самовисуванця Івана Вінника, який отримав 19,96% голосів.

За даними представників опозиційних сил, у протоколі ОВК не враховані понад 100 голосів за І.Вінника.