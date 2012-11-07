Наливайченко: опозиція має захистити перемогу на 184-му окрузі

Та включити цей округ до переліку пріоритетних округів, які потребують особливого контролю та захисту. Про це заявив представник «УДАРу» Валентин Наливайченко, який вчора перебував на Херсонщині, повідомили УНІАН у прес-службі політика.

За словами В.Наливайченка, «за результатами незалежних екзит-полів, І.Вінник повинен був перемогти з перевагою у 8000 голосів. Після опрацювання 87% бюлетенів він випереджав свого конкурента на 1800 голосів, проте перемога була вкрадена в останній день підрахунку. Висуванцю влади «намалювали» перевагу у 98 бюлетенів».

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На вимогу тисячного мітингу в Новій Каховці ОВК розпочала перерахунок, який одразу показав велику кількість неврахованих бюлетенів на користь І.Вінника. Однак, за словами В.Наливайченка, «за незаконним наказом «згори» ОВК різко припинила перерахунок і сфальсифіковані результати відправили до ЦВК як кінцеві. Згодом було виявлено, що дані з протоколів з мокрою печаткою з кількох ДВК та протокол окружної виборчої комісії про встановлення підсумків голосування не співпадають. На різних дільницях провладному кандидату було приписано від 21 до 100 голосів».

«Це - та сама технологія, що застосовується стосовно опозиції по всій Україні. Ми повинні захищати волю громади», - сказав В.Наливайченко. «Я закликаю Об’єднану опозицію і «Свободу» доєднатися до захисту волі виборців Херсонщини у окрузі №184, і підтримати незалежного опозиціонера І.Вінника у його боротьбі з «регіональним» беззаконням», - наголосив він.

За даними сайту ЦВК, в окрузі №184 переміг висуванець Партії регіонів Микола Дмитрук, який набрав 19.96% голосів виборців.