Янукович: 445 депутатів зможуть працювати у парламенті
Янукович сподівається, що ЦВК до кінця цього тижня оголосить офіційні результати виборів.
Президент України Віктор Янукович сподівається, що Центральна виборча комісія до кінця цього тижня оголосить офіційні результати виборів народних депутатів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам під час перебування з офіційним візитом на Кіпрі.
«Сподіваюсь, що до кінця цього тижня ЦВК разом з окружними виборчими комісіями закінчить підрахунок голосів, і вони оголосять офіційні результати виборів», - сказав Президент.
В.Янукович нагадав, що ЦВК ухвалила постанову про неможливість встановити результати голосування та необхідність проведення повторних виборів у п’яти одномандатних округах. «Тому парламент буде сформований за мінус 5 округів», - сказав він і додав, що «445 депутатів зможуть працювати у парламенті».