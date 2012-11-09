Янукович: 445 депутатів зможуть працювати у парламенті

Президент України Віктор Янукович сподівається, що Центральна виборча комісія до кінця цього тижня оголосить офіційні результати виборів народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам під час перебування з офіційним візитом на Кіпрі.

«Сподіваюсь, що до кінця цього тижня ЦВК разом з окружними виборчими комісіями закінчить підрахунок голосів, і вони оголосять офіційні результати виборів», - сказав Президент.

В.Янукович нагадав, що ЦВК ухвалила постанову про неможливість встановити результати голосування та необхідність проведення повторних виборів у п’яти одномандатних округах. «Тому парламент буде сформований за мінус 5 округів», - сказав він і додав, що «445 депутатів зможуть працювати у парламенті».