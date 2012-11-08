Постанову ВР про перевибори опублікували в офіційній пресі

Текст постанови "Про звернення ЦВК з приводу виборів народних депутатів у одномандатних виборчих округах № № 94, 132, 194, 197 і 223" опубліковано у виданні "Голос України".

Також Рада доручила Кабінету міністрів невідкладно забезпечити фінансування повторних виборів в установленому порядку, пише gazeta.ua.

ВР рекомендувала ЦВК призначити перевибори відповідно до ч.2 ст.104 закону "Про вибори народних депутатів України", в якій йдеться, що повторні вибори проводяться в одномандатному окрузі у випадку, якщо вибори в ньому визнані такими, що не відбулись, або якщо особа після його обрання не отримала депутатського мандата в порядку, встановленому цим законом.

Також сказано, що рішення про проведення повторних виборів приймає ЦВК. При цьому повторні вибори депутата проводяться в останню неділю 60-денного терміну з дня опублікування рішення про їх призначення.