ЦВК відклала оголошення офіційних результатів виборів в окрузі № 184

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалено за пропозицією заступника голови ЦВК Жанни Усенко-Чорної під час формування порядку денного, до якого включені питання щодо оголошення офіційних результатів виборів у понад 50 одномандатних виборчих округах.

"ЦВК не повинна перетворюватися на бульдозер, який зносить усе на своєму шляху. Ми повинні оглянути всі наявні протоколи, передані сьогодні окружною виборчою комісією. А оскільки це може зайняти не одну годину, я пропоную виключити з порядку денного питання щодо встановлення результатів у 184 окрузі", - сказала Ж.Усенко-Чорна.

Голова ЦВК Володимир Шаповал зазначив, що у такій пропозиції "є великий резон".

Проте куратор регіону Олександр Чупахін не підтримав цю пропозицію.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада представники партій "УДАР" та "Батьківщина" в Центральній виборчій комісії Валерій Карпунцов та Руслан Князевич звернулися до ЦВК з проханням ретельно вивчити оригінали протоколів дільничних виборчих комісій про підсумки голосування та звірити їх з протоколом, складеним відповідною окружною виборчою комісією. На їх думку, лише після цього можна буде встановити достовірні результати виборів.

Згідно з даними електронної системи "Вибори-2012", в одномандатному виборчому окрузі № 184 найбільшу кількість голосів отримав представник Партії регіонів Микола Дмитрук – 19,98%, при цьому він усього на 22 голоси випередив свого найближчого конкурента самовисуванця Івана Вінника, який отримав 19,96% голосів.

За даними представників опозиційних сил, у протоколі ОВК не враховані понад 100 голосів за І.Вінника.