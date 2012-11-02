Усенко-Чорна закликає ЦВК не мовчати про фальсифікації

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ж.Усенко-Чорна заявила сьогодні на засіданні ЦВК після прийому двох протоколів ОВК.

"На мій погляд, ЦВК зараз повинна невідкладно зібратися на нараду і проаналізувати ситуацію по ряду округів - №№132, 223, 94. Є досить примітивні способи викрадення і фальшування результатів волевиявлення громадян. Якщо ЦВК зараз буде таким мовчазним знаряддям фальсифікацій волевиявлення громадян, то місія ЦВК буде зведена нанівець. Зараз ми терміново повинні перервати свою роботу і обговорити ситуацію, яка склалася у відповідних округах", - сказала Ж.Усенко-Чорна.

Заступника голови ЦВК підтримала член комісії Юлія Швець, яка курує Вінницьку область. "Я підтримую, бо це відбувається не першу годину і не першу добу", - наголосила вона.

Члени ЦВК Олександр Чупахин та Ігор Жиденко запропонували провести нараду лише після того, як будуть прийняті протоколи від тих окружних виборчих комісій, які вже приїхали до ЦВК і здали протоколи дільничних виборчих комісій.