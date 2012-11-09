Суд відмовився скасовувати перевибори у 132 окрузі

Київський апеляційний адміністративний суд відмовився задовольнити позов кандидата від опозиції Аркадія Корнацького, в якому він просив скасувати постанову Центральної виборчої комісії щодо неможливості встановлення підсумків голосування в одномандатному виборчому окрузі № 132.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення оголосив суд сьогодні на засіданні.

У своєму рішенні суд зазначив, що ще не сплив строк встановлений законом для ЦВК для встановлення підсумків голосування на виборах Верховної Ради. Також, за рішенням суду, оскаржувана постанова ЦВК не є рішенням щодо встановлення підсумків голосування, а отже ЦВК не порушила права позивача. Враховуючи це, суд вирішив відмовити у задоволенні позовних вимог.

Як повідомляв УНІАН, опозиція заявила про фальсифікацію результатів голосування в окрузі № 132 на користь провладного кандидата Віталія Травянка.

За їх даними, кандидат від опозиції в окрузі № 132 А.Корнацький випереджає В.Травянка майже на 5 тис. голосів.

Тим часом ЦВК 5 листопада ухвалила постанову про неможливість встановити результати голосування на виборах у п’яти одномандатних округах, серед яких округ № 132.

6 листопада Верховна Рада України рекомендувала ЦВК призначити повторні вибори у п’яти одномандатних округах - №№ 94 (Обухів, Київська область), 132 (Первомайськ, Миколаївська область), 194 (Черкаси), 197 (Канів, Черкаська область) та 223 (Київ).