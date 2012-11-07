У мінське посольство Литви кинули дві пляшки з «коктейлем Молотова»

13:35, 07 листопада 2012
Світ
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У Мінську на територію Посольства Литви кинули дві пляшки з «коктейлем Молотова».

Посольство Литви

Як повідомили УНІАН у Посольстві Литви в Білорусі, інцидент стався 6 листопада о 22.45 за місцевим часом.

«Учора увечері на територію було закинуті дві пляшки з «коктейлем Молотова». Вони загорілися, але нашим поліцейським вдалося їх загасити. На щастя, збитку ніякого не було, хоча наслідки могли бути й гіршими», - зазначили у посольстві.

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