У мінське посольство Литви кинули дві пляшки з «коктейлем Молотова»
13:35, 07 листопада 2012Світ
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У Мінську на територію Посольства Литви кинули дві пляшки з «коктейлем Молотова».
Наслідки для посольства Литви могли бути й гіршими
Як повідомили УНІАН у Посольстві Литви в Білорусі, інцидент стався 6 листопада о 22.45 за місцевим часом.
«Учора увечері на територію було закинуті дві пляшки з «коктейлем Молотова». Вони загорілися, але нашим поліцейським вдалося їх загасити. На щастя, збитку ніякого не було, хоча наслідки могли бути й гіршими», - зазначили у посольстві.
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