Голова КВУ: без тиску перевибори можуть і не призначити

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав голова правління Комітету виборців України Олександр Черненко.

«Зараз ситуація така, що ці перевибори можуть не призначати скільки завгодно. Вони вийшли за межі правового поля. Не буде змінено закону – ніхто нічого не буде робити, і Рада так може працювати всю свою каденцію», - зауважив О.Черненко.

На його думку, потрібен політичний тиск і громадська думка, аби повторні вибори призначили якнайшвидше.

Сьогодні складно спрогнозувати, коли саме вони відбудуться, тому що «сьогодні закон про це не говорить», зазначив О.Черненко і додав, що навряд чи це відбудеться до Нового року або у січні.

«Треба хоча б два місяці на кампанію. Відповідно, якщо кампанія стартує у середині або наприкінці січня, то вибори в середині або наприкінці березня поки що виглядає найбільш прийнятним з точки зору політичного терміну», - сказав він.

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О.Черненко нагадав, що це буде цілковито нова виборча кампанія, і КВУ відслідковуватиме, щоб ті «фальсифікатори, які сьогодні були в комісіях», туди знову не потрапили.

«На ці округи підуть і ті, хто брав участь у них, і ті, хто брав участь в інших округах, у партійних списках і не пройшов», - сказав О. Черненко і додав, що «деякі політики» вже дуже цікавляться цими округами.

Також О.Черененко висловив переконання, що «психологічну перевагу» на цих виборах матимуть кандитати від опозиції. «Тому що вони, фактично, на усіх цих округах кампанію виграли», - сказав він і додав, що до цих 5 проблемних округів буде прикута максимальна увага міжнародних спостерігачів, самих кандидатів та ЗМІ.

Крім того, вважає він, змішана система дискредитувала себе: мажоритарна система – це «зло для України», а система закритих партійних списків не виправдала себе.

Водночас, великим досягненням виборчого закону О.Черененко вважає неможливість зняття кандидатів у депутати з реєстрації.

На його думку, у 2002 році, коли вибори також проходили за цією системою, не було таких скандалів з підрахунком голосів, бо тодішній закон дозволяв скасовувати реєстрацію кандидатів у депутати перед виборами.

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«Опозиціонери дуже часто за надуманими приводами просто були зняті з реєстрації, вони не доходили до виборів, вибори проходили спокійно, рахували спокійно, тому що фактично конкуренція була знята ще перед виборами», - пояснив О.Черненко.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера заявив, що повторні вибори народних депутатів за мажоритарною системою у п’яти проблемних округах можуть відбутися не раніше березня.

У свою чергу, член ЦВК Михайло Охендовський нагадав, що державний бюджет на 2012 рік не передбачає бюджетних призначень на проведення повторних виборів. "Сподіваємося, що відповідні видатки будуть враховані під час розгляду Верховною Радою проекту бюджету на 2013 рік", - сказав М.Охендовський. Водночас, за його словами, ЦВК ще не визначала обсяг фінансових ресурсів, які необхідні для проведення повторних виборів.