Яценюк заявляє, що опозиція не боїться повторних виборів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, виступаючи у Києві на мітингу біля будівлі ЦВК.

«Ми не боїмося повторних виборів, оскільки знаємо, що перемога наша спільна буде за нами», - наголосив А.Яценюк.

Водночас він вкотре зазначив, що Об’єднана опозиція має намір звернутися до Європейського суду з прав людини щодо фальсифікацій на парламентських виборах.

«Ми звернемося до Європейського суду з прав людини. Ми розуміємо, що на це піде не один день, не один місяць», - сказав він.

Разом з тим лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок у своєму виступі підкреслив, що з опозиційні сили вимагатимуть у парламенті замінити деяких членів ЦВК та покарати тих, хто вчиняв фальсифікації на виборах на користь провладних кандидатів. На переконання О.Тягнибока, до складу оновленої ЦВК має увійти пропорційна кількість представників як від опозиції, так і від влади.

«Це буде чесно, правильно і справедливо», - сказав О.Тягнибок.