Частина мажоритарників від опозиції відмовляються йти на перевибори

Кандидати від опозиції в мажоритарних округах № № 94, 132, 194, 197 і 223 обурені рішенням ЦВК щодо повторних виборів і відзначають незаконність дій Центральної виборчої комісії. З п'яти кандидатів двоє категорично не згодні на переголосування. Про це вони повідомили в коментарях ZN.UA.

Член партії «Фронт змін», кандидат то Об'єднаної опозиції Віктор Романюк (94-й округ, Обухів) вважає, що ЦВК своїм рішенням продемонструвала некомпетентність і недбале ставлення до виконання службових обов'язків.

«Навіщо проводити повторні вибори у 94-му окрузі, коли результат виборів відомий? Є всі протоколи ДВК і всі бюлетені. Такі дії — повна профанація цього органу! Якщо ЦВК не прийняла протокол ОВК, цей орган має всі правові підстави просто перелічити бюлетені і поставити в історії крапку, а не займатися саботажем», — заявив Романюк.

Однак на питання щодо наміру взяти участь у повторних виборах кандидат запевнив: «Інакше й бути не може, буду йти до перемоги».

Член ВО «Батьківщина» Аркадій Корнацький (132-й округ, Первомайськ) зазначив, що в його окрузі немає ніяких перешкод для оголошення переможця виборів.

«ЦВК повинен тільки виконати те, що прописано на такий випадок у законі: через неможливість окружної виборчої комісії забезпечити встановлення підсумків голосування ЦВК зобов'язана взяти функції ОВК на себе. Тобто взяти протоколи дільничних виборчих комісій і підсумувати цифри, які в них стоять», — підкреслив він.

«Я не тільки не боюся повторних виборів, а й обов’язково візьму в них участь. Але переконаний: перевибори — це спроба влади легалізувати беззаконня», — заявив Корнацький.

У свою чергу член ВО «Батьківщина» Микола Булатецький (194-й округ, Черкаси) заявив, що для повторних виборів у його окрузі просто немає підстав. «Коли партійний актив опозиції заявив про можливість перевиборів, я зателефонував лідерам і попередив, що нікого на таке рішення щодо свого округу не уповноважував», — повідомив кандидат.

«Перевиборів не буде. Жодної юридичної підстави для цього немає. Це було б приниженням моїх виборців: вони проголосували, чесно відпрацювали, забезпечили процес незважаючи на тиск, побиття, погрози, провокації з боку влади та правоохоронних органів — а тут повторні вибори?! Та я скоріше подохну, ніж на них піду!», — заявив Булатецький.

Висуванець Об'єднаної опозиції, член ВО «Батьківщина» Леонід Даценко (197-й округ, Канів) також ставиться до ідеї перевиборів вкрай негативно: «Цього не розуміють виборці, які обрали мене народним депутатом. На канівському майдані, який вирує під приміщенням окружкому вже понад 10 днів, люди запитують: де гарантія, що результат наступних виборів не буде сфальшований?»

«Як ми, лідери наших політичних сил та кандидати, будемо дивитися цим людям в очі, якщо погодимося на повторні вибори? Хто нам повірить завтра? Якщо ми не доб’ємося справедливого підрахунку голосів сьогодні, то потім нам буде вкрай важко виконати й інші наші обіцянки», — підкреслив кандидат.

Висуванець ВО «Свобода» Юрій Левченко (223-й округ, Шевченківський район Києва) повідомив, що готовий «брати участь і перемагати, якщо не з першої спроби, то з другої».

«У нормальній ситуації результати виборів можна встановити за протоколами з мокрими печатками з кожної дільниці. Інша річ — що до них уже пізніше почали вносити фальсифікації, і з огляду на це перевибори справді можуть бути кращим варіантом», — вважає Левченко.