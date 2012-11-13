Пшонка переніс створення Державного бюро розслідувань

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив сьогодні на брифінгу в Києві, що відбувся під час перерви координаційної наради керівників правоохоронних органів за участю Президента України Віктора Януковича.

За його словами, новий КПК передбачає створення Державного бюро розслідувань протягом 5 років. Як пояснив генпрокурор, протягом цього часу посадові злочини, як і раніше, розслідуватимуть органи прокуратури, СБУ та МВС.

«Державне бюро розслідувань, на нашу спільну думку, не можна створювати відразу. Навіть на 2013 рік ми не вбачаємо, щоб воно було створено», - сказав В.Пшонка.

Він зауважив, що правоохоронній системі спочатку треба попрацювати за нормами нового КПК, узагальнити процес як досудового слідства, так і судочинства, виявити всі нюанси оперативно-розшукової діяльності, контррозвідувальної діяльності з урахуванням розширених повноважень, які матимуть слідчі, прокурори, і тільки після цього вийти на обговорення питання щодо створення Державного бюро розслідувань.