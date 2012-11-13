Пшонка переніс створення Державного бюро розслідувань

14:09, 13 листопада 2012
Політика
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Набуття з 20 листопада чинності нового Кримінального процесуального кодексу не передбачає створення відразу Державного бюро розслідувань.

Пшонка каже, що навіть на 2013 рік не встигнуть

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив сьогодні на брифінгу в Києві, що відбувся під час перерви координаційної наради керівників правоохоронних органів за участю Президента України Віктора Януковича.

За його словами, новий КПК передбачає створення Державного бюро розслідувань протягом 5 років. Як пояснив генпрокурор, протягом цього часу посадові злочини, як і раніше, розслідуватимуть органи прокуратури, СБУ та МВС.

«Державне бюро розслідувань, на нашу спільну думку, не можна створювати відразу. Навіть на 2013 рік ми не вбачаємо, щоб воно було створено», - сказав В.Пшонка.

Він зауважив, що правоохоронній системі спочатку треба попрацювати за нормами нового КПК, узагальнити процес як досудового слідства, так і судочинства, виявити всі нюанси оперативно-розшукової діяльності, контррозвідувальної діяльності з урахуванням розширених повноважень, які матимуть слідчі, прокурори, і тільки після цього вийти на обговорення питання щодо створення Державного бюро розслідувань.

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