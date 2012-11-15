У Брюсселі очікують «цікавих дебатів» про політичну ситуацію в Україні

10:47, 15 листопада 2012
Політика
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Рада міністрів закордонних справ країн ЄС на засіданні 19 листопада обговорить ситуацію в Україні після парламентських виборів.

Прапор Євросоюза

Про це власного кореспондента УНІАН у Брюсселі повідомив європейський дипломат.
“Рада обговорить політичну ситуацію в Україні після парламентських виборів 28 жовтня. Дебати будуть покладені в основу висновків Ради, які готуватимуться до схвалення на засіданні в грудні”, - сказав співрозмовник агентства.

Дипломат зазначив, що дебати будуть цікавими, оскільки учасники викладуть позиції країн-членів ЄС стосовно ситуації в Україні з урахуванням попередніх висновків місії спостерігачів під егідою ОБСЄ.

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