У Брюсселі очікують «цікавих дебатів» про політичну ситуацію в Україні

Про це власного кореспондента УНІАН у Брюсселі повідомив європейський дипломат.

“Рада обговорить політичну ситуацію в Україні після парламентських виборів 28 жовтня. Дебати будуть покладені в основу висновків Ради, які готуватимуться до схвалення на засіданні в грудні”, - сказав співрозмовник агентства.

Дипломат зазначив, що дебати будуть цікавими, оскільки учасники викладуть позиції країн-членів ЄС стосовно ситуації в Україні з урахуванням попередніх висновків місії спостерігачів під егідою ОБСЄ.