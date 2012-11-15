Держдепартамент США: виборча кампанія в Україні відбулась з порушеннями

Голова відділу України, Молдови і Білорусі Державного департаменту США Бекстер Гант наголошує, що парламентська виборча кампанія в Україні пройшла з порушеннями.

Про це він сказав в інтерв’ю радіостанції «Голос Америки».

«Ми розділяємо позицію ОБСЄ та інших міжнародних спостерігачів щодо порушень під час виборчого процесу. А саме - проблеми зі свободою в медіа під час кампанії, дії виборчих комісій, зокрема регіональних виборчих комісій, використання державних ресурсів на підтримку проурядових кандидатів, як також проблеми, з якими зіткнулись опозиційні кандидати. Ми підтримуємо усі занепокоєння порушеннями, які зафіксували міжнародні спостерігачі», - сказав Б.Гант.

Результати виборів, за його словами, не вплинуть на українсько-американські взаємини.

«Ми продовжуватимемо працювати, як з урядом України так і з опозиційними силами для розвитку наших відносин. Ми працюватимемо на підтримку політичних та економічних реформ в Україні та підтримаємо висловлене Україною бажання інтегруватись з Європою, бо в цьому майбутнє України, і ми хочемо підтримувати цей процес. Звичайно, ми спостерігаємо певні проблеми в Україні в останні роки, регрес демократії, і ми спонукаємо уряд України, як публічно, так і приватно, вирішувати ці проблеми, і ми будемо це робити далі» - наголосив Б.Гант.

Коментуючи можливість введення санкцій проти українських урядовців, він зазначив, що Держдепартамент віддає перевагу співпраці, а не санкціям.

«Ми віддаємо перевагу співпраці з урядом України замість того, щоб йти шляхом санкцій. Ми вважаємо, що саме співпраця з Україною є шляхом досягнення спільних завдань. Отже ми продовжуватимемо йти цим шляхом, хоча я не можу зараз передбачити, що буде у майбутньому», - підкреслив Б.Гант.

Він також заявив, що уряд США тісно координує свою політику щодо України з європейськими колегами.

«Наші європейські партнери заявляли, що хотіли б просунути вперед процес підписання Угоди про асоціацію та вільну торгівлю з Україною, але для цього Україна повинна зробити певні кроки щодо дотримання демократичних стандартів. Ми також підтримуємо цю позицію і вважаємо, що в інтересах України є продовження співпраці з нашими європейськими партнерами, щоб спробувати досягти намічених цілей», - зауважив Б.Гант.