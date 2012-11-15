Мер Полтави хоче 100 тисяч за іронічну згадку про «килим Януковича»

У позові, копію якого передано УНІАН, О.Мамай просить визнати недостовірною, такою, що не відповідає дійсності, порочить честь і принижує ділову репутацію фразу про те, що «кілька днів тому... міський голова Полтави Олександр Мамай побував «на килимі» у Президента України Віктора Януковича...». Далі в статті йдеться про те, що «.. глава держави вислухав звіт... про минулі вибори..., на яких в області перемогла «Батьківщина», здобувши перемогу в семи з восьми виборчих округів»

Водночас О.Мамай зазначає в своєму позові, що з 30 жовтня до 2 листопада він перебував у відпустці за сімейними обставинами, без збереження зарплати. Вказані обставини, що стосуються факту зустрічі з Президентом, є надуманими й не можуть бути підтверджені ніяким доказами.

«Вважаю, що розповсюдження цієї інформації мало на меті зганьбити мою честь і гідність. У статті стосовно мене використано образливі висловлювання «викликав на килим» і «побував на килимі», які мають негативне значення. Таким чином відповідачі намагаються створити враження про мою причетність до надання якихось звітів главі держави про хід виборчого процесу в Полтавській області», - зазначає в позові мер Полтави.

Водночас видання «Полтавщина» розмістило публікацію про позов О.Мамая до видання, де редакція заявляє, що автори використовували фразу «викликати на килим» у жартівливо-іронічному сенсі.

“Ми навіть припустити не могли, що цей жарт може заподіяти пану меру шкоду, та ще на таку величезну суму”, - сказано в повідомленні редакції.

Крім того у виданні повідомляють, що під час виборчої кампанії деякі газети, такі як «Іскра» або «Полтавський вимір», «Полтавщини правозахисник» та інші, писали про мера Полтави та його друзів багато цікавого.

“Проте, ми не чули про позови Олександра Мамая до цих видань. У чому ж справа? Або все, що написано в цих газетах правда, або подібна інформація не зачіпає честь, гідність і ділову репутацію пана мера? Може справа в іншому? Вибори закінчилися, а «Полтавщина» продовжує направляти на ім'я мера інформаційні запити з проханнями відзвітувати за використання бюджетних (читай — наших із вами) коштів. Можливо, таким чином намагаються «закрити рота» (у жарт.-ірон. (жартівливо-іронічному) сенсі) неугодному виданню?”, - сказано в повідомленні видання.

Перше засідання Київського районного суду за позовом мера Полтави до «Полтавщини» призначено на 9.30 20 листопада 2012 року.