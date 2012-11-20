Опозиція вимагатиме повноцінного обговорення держбюджету

Про це заявив заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.Томенка, він здивований тим, що історія із прийняттям законопроекту про державний бюджет на 2013 рік продовжується.

За словами М.Томенка, «як відомо, не так давно Кабінет міністрів нібито направив проект бюджету до Верховної Ради, який, як з’ясувалося, бачили кілька осіб у парламенті і який пробув на території Верховної Ради не більше години, а потім зник».

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«Тепер уряд налаштований розглянути та ухвалити бюджет протягом діяльності нинішньої Верховної Ради (спочатку планувалося на пленарному тижні з 20 по 23 листопада, тепер – на початку грудня) натомість знову-таки ніхто із депутатів та експертів його не бачив», - наголосив М.Томенко.

Він додав, що у засобах масової інформації вже неодноразово з’являлася інформація про те, що проект бюджету вже побачили експерти Міжнародного валютного фонду, про нього знають усі урядовці тощо. «Натомість, з ним не змогли познайомитися ні суспільство, ні парламент», - підкреслив М.Томенко.

«Ми будемо вимагати розгляду бюджету за повноцінною процедурою», - наголосив віце-спікер і зауважив, що «перед цим треба було б заслухати інформацію прем’єр-міністра, голови Рахункової палати, інформацію про ситуацію з виплатою коштів через Держказначейство органам місцевого самоврядування тощо».

«Отож, реально дізнатися про стан соціально-економічної ситуації, яку вже навіть такі очільники Партії регіонів як Анатолій Кінах оцінюють як серйозну кризу в економіці, а вже потім обговорювати та ухвалювати бюджет на 2013 рік», - зазначив М.Томенко.

«Тому зрозуміло, що нинішній парламент може розпочати розгляд законопроекту про бюджет, заслухавши інформацію про нинішню ситуацію, а остаточне рішення має ухвалювати новий парламент, який і обрали для того, щоб він визначав параметри соціально-економічного життя України у 2013 році», - сказав М.Томенко.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 12 вересня затвердив проект закону України «Про Державний бюджет на 2013 рік» і передав до ВР.

15 вересня голова Верховної Ради Володимир Литвин повернув уряду на доопрацювання проект державного бюджету на 2013 рік.

22 вересня прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що проект бюджету на 2013 рік буде поліпшено урядом за рахунок збільшення прибуткової частини і подано для ухвалення Верховній Раді нового скликання, оскільки нинішній склад парламенту технічно не зможе прийняти документ за два робочих дня, що залишилися.

1 жовтня на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів комітетів парламенту голова ВР В.Литвин сказав, що Верховна Рада розгляне доопрацьований урядом проект державного бюджету наступного року в листопаді-грудні 2012 року.