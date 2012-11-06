Азаров каже, що бюджет буде у Раді вже 20 листопада

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров.

«Зараз уряд працює над другим варіантом бюджету, який 20 числа, тобто, вже за два тижні буде представлено до Верховної Ради», - сказав М.Азаров.

Він відзначив, що уряд розраховує на ухвалення бюджету 2013 року до кінця листопада.

«Ми розраховуємо на те, що до кінця листопада Верховна Рада затвердить бюджет, він буде підписаний Президентом, і в новий рік країна без будь-яких затримок, як іноді бувало, увійде з новим бюджетом», - сказав М.Азаров.

При цьому, відповідаючи на питання УНІАН, М.Азаров повідомив, що показники бюджету, зокрема макропоказники економічного розвитку на 2013 рік, продовжують узгоджуватися з Міжнародним валютним фондом.

«Зараз ведеться робота над коригуванням і макроекономічних показників бюджету, і самого бюджету. Що стосується Міжнародного валютного фонду, то не слід думати, що наші контакти з МВФ відбуваються тільки тоді, коли місія приїжджає. По-перше, в Києві працює постійна місія МВФ, і наші економічні відомства постійно підтримують контакти. Місія МВФ в курсі всього того, що робиться над бюджетом, і, зрозуміло, є розуміння і є розбіжності з певних моментів. І наше завдання завжди полягає в тому, щоб знайти розуміння, знайти компроміси і зіткнення. Така робота зараз ведеться. І зрештою і МВФ, і Україна зацікавлені в тому, щоб країна мала бюджет стабілізації», - сказав М.Азаров.