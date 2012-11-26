Порошенко не виключає, що Україна може підписати нову програму співпраці з МВФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам на брифінгу.

Він зазначив, що програма співробітництва, дія якої закінчується у середині грудня ц.р., може бути продовжена до серпня 2013 року.

«На 8 місяців може бути продовжена стара програма – до серпня 2013 року. У нас на сьогодні така можливість є і вона визначена документами. Це залежить від доброї волі МВФ. Нам необхідно визначитися, що нам більше потрібно: стара програма, дію якої потрібно продовжити, чи нова програма, яка буде розроблена абсолютно на нових реаліях. Тому що реалії початку 2010 року, на яких розроблялася ця програма, і реалії глобальної кризи, з якими ми вступаємо у 2013 рік, різні. Ми абсолютно не виключаємо, що можливі варіанти нової програми для нас також будуть прийнятними», - сказав П.Порошенко.

Він зазначив, що нову програму співробітництва з МВФ у разі потреби можна буде розробити і прийняти до лютого 2013 року.

«Нову програму можна абсолютно реально розробити і прийняти до лютого 2013 року», - сказав П.Порошенко.

Програма співробітництва України з МВФ про виділення кредиту stand-by у розмірі 10 млрд. SDR (близько 15,8 млрд дол.), підписана 16 липня 2010 року на 29 місяців, передбачає можливість її продовження ще на 8 місяців — до серпня 2013 року.

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Відразу після схвалення програми співробітництва Україна одержала перший транш кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд дол.

У грудні 2010 р. було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол.

Після цього виділення коштів за програмою було заморожено через неузгодженість умов надання коштів, зокрема, через відмову України підвищувати тарифи на газ для населення для поліпшення фінансової ситуації НАК «Нафтогаз України».