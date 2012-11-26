Польський експерт прогнозує: Україні не бачити грошей МВФ без підвищення ціни на газ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) не надасть кредити Україні. яка переживає фінансові труднощі, без підвищення цін на газ для населення, яке купує його у держави дешевше, ніж країна купує його у монопольного постачальника імпортного палива – російського "Газпрому".

Про це пише експерт польського аналітичного Центру східних досліджень (OSW, Варшава) Аркадіуш Сарна в своєму огляді, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Аналітик вважає, що українська влада буде змушена піти на непопулярні серед населення заходи для того, щоб поліпшити ситуацію з державними фінансами в умовах сповільнення розвитку економіки, і мати достатньо коштів для здійснення рекордних виплат за зовнішніми боргами у 2013 році.

На його думку, українська влада підвищать ціни на газ і комунальні послуги. "Це необхідна умова для отримання фінансової допомоги і розблокування 12 млрд дол., не виплачених Україні за стабілізаційним кредитом, затвердженим Україні в липні 2010 року, – зазначив А.Сарна. – Це особливо важливо в контексті обслуговування іноземного боргу, оскільки у 2013 році Україна буде змушена виплатити 9 млрд дол., з них 5,5 млрд дол. – МВФ".

Аналітик назвав єдиною альтернативою, яка дасть змогу уникнути непопулярних серед населення заходів, отримання фінансової підтримки з Росії. "Ціна російської допомоги може, проте, виявитися дуже високою і означати зміну в зовнішній політиці у напрямі форсованих Москвою проектів реінтеграції пострадянського простору", – вважає експерт.

Як повідомляв УНІАН, найбільший кредитор України – Міжнародний валютний фонд з 2011 року заморозив виплату коштів, виділених країні в рамках програми stand-by влітку 2010 року, через відмову влади підвищити ціни на газ для населення.

Довідка УНІАН. Росія заманює Україну в створений нею Митний союз значними знижками на газ, що поставляється в країну, наводячи як приклад сусідню Білорусь, яка купує російське паливо за ціною близько 160 дол. за тисячу кубометрів, тоді як українці в четвертому кварталі поточного року платитимуть 430 дол. за 1 куб. м газу.