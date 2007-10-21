Василь Волга розповість про перспективи лівого руху в Україні

22 жовтня о 15-00 в Інтернет-холдингу «ОБОЗ.ua» відбудеться прес-конференція колишнього члена Соцпартії України Василя Волги на тему: «Перспективи лівого руху в Україні» Після прес-конференції В.Волга відповість на запитання читачів сайту « Обозреватель». Питання можна ставити на сторінці: http://conf.oboz.ua/ov4/new/627.html (вул. Панаса Мирного, 17). Телефон: 8(066) 445-68-87. Акредитація представників ЗМІ – на місці за редакційними посвідченнями.