Королевська відкликає судовий позов до соціологів

Як передає кореспондент УНІАН, про це Н.Королевська повідомила сьогодні журналістам перед початком засідання Господарського суду Києва з розгляду цього позову.

«Ми відкличемо свій позов, оскільки подальший рзгляд цієї справи вважаємо абсолютно безглуздим», - сказала Н.Королевська.

За її словами, ворогами партії сьогодні є не соціологи, а влада.

Вона також додала, що партія «Україна – Вперед!» повністю розділяє оцінку виборів з боку екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, зокрема щодо їхньої фальсифікації.

У свою чергу, директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто зазначив, що офіційно не чув від самої Н.Королевської цієї заяви, однак відповідну інформацію йому вже переказав адвокат.

«Мені здається, що це добре, що партія визнала свої помилки», - сказав він.

За словами В.Паніотто, якщо таким чином соціологи будуть повністю реабілітовані, то вони надалі не будуть судитися з Н.Королевською та її партією.

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня були оприлюднені дані загальнонаціонального дослідження громадської думки, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» спільно з Київським міжнародним інститутом соціології. За даними цього дослідження, якби парламентські вибори відбулися у найближчі вихідні дні, то за партію «Україна - Вперед!» проголосували б 2,1% виборців.

11 жовтня партія «Україна - Вперед!» подала у Господарський суд Києва позов до фонду «Демократичні ініціативи» і КМІС з вимогою спростувати оприлюднену інформацію про рейтинг підтримки партії.

На парламентських виборах 28 жовтня за партію "Україна - Вперед!" проголосували 1,58% виборців.