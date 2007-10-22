Ми знову воюватимемо в Афганістані?

На розгляд Верховної Ради VI скликання буде поданий законопроект про участь українських військових в миротворчій операції в Афганістані. Про це Економічєскім ізвєстіям повідомило джерело, близьке до Міноборони.

«Це станеться після приєднання України до багатонаціональних миротворчих сил Південно-Східної Європи», - зауважило джерело.

Частково з цим погодився віце-прем`єр Олександр Кузьмук. «Я не виключаю, що підрозділ Збройних сил України буде делегований до багатонаціональної бригади SEEBRIG миротворчих сил Південно-Східної Європи. А рішення про участь бригади в будь-яких операціях ухвалює рада міністрів оборони країн Південно-Східної Європи», - заявив виданню віце-прем`єр. Він повідомив, що на сьогодні заплановані двосторонні зустрічі міністра оборони США Роберта Гейтса з президентом Віктором Ющенком і прем`єром Віктором Януковичем.

Участь України у SEEBRIG розглядатиметься сьогодні на засіданні ради міністрів оборони країн Південно-Східної Європи в готелі Hyatt Regency в Києві. У офіційній церемонії відкриття заходу візьме участь Віктор Ющенко. Ключовим питанням засідання стане розгляд заяви України про її прагнення приєднатися до угоди про багатонаціональні миротворчі сили Південно-Східної Європи.