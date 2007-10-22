Червоненка обурила критика Януковича

Голова Запорізької обласної державної адміністрації Євген ЧЕРВОНЕНКО стверджує, що керівництво Кабінету Міністрів України його незаслужено критикує і причиною того можуть бути політичні мотиви.

Про це йдеться у відкритому зверненні губернатора до віце-прем`єр-міністра України Володимиру РИБАКА, опублікованому на офіційному сайті Запорізької ОДА.

"Останнім часом Запорізька область доволі часто виявляється в центрі уваги з боку керівництва Кабінету Міністрів України. Причому мене дивує і, не боюся цього слова, ображає те, що нас критикують незаслужено. Мотив - нібито незадовільна підготовка до зими. Але я з повною відповідальністю заявляю: Запорізька область повністю готова до роботи в зимовий період", - наголошується у зверненні.

На підтвердження своїх слів губернатор наводить статистичні дані, згідно з якими в регіоні, де середньодобова температура у ряді населених пунктів ще не досягла тієї, при якій за законодавством починається опалювальний сезон (+8 впродовж 3-х діб), вже працюють 63% котелень і тепло подається в 87% дитсадків, шкіл і 65% житлових будинків.

У подібній ситуації, за 100% розрахунків за енергоносії, на думку Є.ЧЕРВОНЕНКА, критика на його адресу у зв`язку з рівнем підготовки області до зими може бути викликана цілком конкретними політичними мотивами.

"Допускаю, що це пов`язано з якимись політичними причинами, моєю неугодністю комусь з вищих ешелонів влади, майбутнім розподілом посад в Україні", - йдеться у зверненні Є.ЧЕРВОНЕНКА.