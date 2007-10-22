Червоненка обурила критика Януковича
Губернатор звернувся до віце-прем`єра Рибака
|Євген ЧЕРВОНЕНКО
Про це йдеться у відкритому зверненні губернатора до віце-прем`єр-міністра України Володимиру РИБАКА, опублікованому на офіційному сайті Запорізької ОДА.
"Останнім часом Запорізька область доволі часто виявляється в центрі уваги з боку керівництва Кабінету Міністрів України. Причому мене дивує і, не боюся цього слова, ображає те, що нас критикують незаслужено. Мотив - нібито незадовільна підготовка до зими. Але я з повною відповідальністю заявляю: Запорізька область повністю готова до роботи в зимовий період", - наголошується у зверненні.
На підтвердження своїх слів губернатор наводить статистичні дані, згідно з якими в регіоні, де середньодобова температура у ряді населених пунктів ще не досягла тієї, при якій за законодавством починається опалювальний сезон (+8 впродовж 3-х діб), вже працюють 63% котелень і тепло подається в 87% дитсадків, шкіл і 65% житлових будинків.
У подібній ситуації, за 100% розрахунків за енергоносії, на думку Є.ЧЕРВОНЕНКА, критика на його адресу у зв`язку з рівнем підготовки області до зими може бути викликана цілком конкретними політичними мотивами.
"Допускаю, що це пов`язано з якимись політичними причинами, моєю неугодністю комусь з вищих ешелонів влади, майбутнім розподілом посад в Україні", - йдеться у зверненні Є.ЧЕРВОНЕНКА.