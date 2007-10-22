Литвина і Цушка суд не чіпатиме

Вищий адміністративний суд України, який розглядає позов п’яти політичних партій до ЦВК, відмовився задовольнити клопотання представника Комуністичної партії України, який вимагав викликати до суду для надання пояснень голову Державної прикордонної служби України Миколу ЛИТВИНА і міністра внутрішніх справ України Василя ЦУШКА.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні винесла колегія суддів Вищого адміністративного суду.

Також судді відмовились задовольнити кілька інших клопотань КПУ.

Як повідомляв УНІАН, учора ВАСУ розпочав розгляд адміністративної справи за скаргами п’яти партій: Прогресивної соціалістичної партії України, Соціалістичної партії України, Компартії України, Всеукраїнської партії народної довіри та Партії вільних демократів до Центральної виборчої комісії.

Сьогодні суд продовжує слухання справи.

Зранку представник в суді від КПУ Олександр ІЩЕНКО попросив суд долучити в якості третіх осіб голову Держприкордонслужби М.ЛИТВИНА та міністра внутрішніх справ України Василя ЦУШКА для надання пояснень з приводу подання даних щодо виборців.

Також О.ІЩЕНКО попросив суд викликати до суду як свідків членів ЦВК, які брали участь у підготовці до виборів і встановленню результатів Тетяну ЛУКАШ, Броніслава РАЙКОВСЬКОГО, Олександра ШЕЛЕСТОВА та Михайла ОХЕНДОВСЬКОГО.

Крім того, представник КПУ у своєму клопотанні попросив викликати як свідків громадян, які зверталися з заявами щодо голосування за інших осіб та з приводу підкупу виборців.

Разом з тим, О.ІЩЕНКО попросив колегію суддів ВАСУ витребувати з МВС матеріали стосовно заяв про підкуп громадян під час виборів, а також витребувати з окружних виборчих комісій загальні списки виборців.