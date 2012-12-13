Табалов-молодший запрошує на татамі

Про це йдеться в його заяві, переданій агентству УНІАН.

«Я вперше обраний до Верховної Ради і неприємно вражений поведінкою своїх колег, які безпідставно звинуватили мене у зрадництві за відмову увійти до складу фракції «Батьківщина». Підкреслюю, я не увійшов до жодної фракції. І вважаю, що маю достатньо життєвого та професійного досвіду, щоб самостійно визначитись щодо доцільності членства у фракції «Батьківщина», – йдеться у заяві.

А.Табалов зазначає, що пройшов до парламенту не за партійним списком, а по мажоритарному округу, тому «при прийнятті рішення буду керуватись виключно інтересами своїх виборців. І лише вони мають право оцінювати мої дії та голосування».

За словами депутата, виборці дали йому мандат не для того, щоб мірятись силою з депутатами в залі засідань.

«Я свідомо відмовився від відповіді на замовні провокаційні дії колег зі «Свободи» у їхньому стилі, оскільки вважаю бійку негідним заняттям для себе як народного депутата України і як спортсмена, який володіє чорним поясом із дзюдо. Для мене парламент – не боксерський ринг. Особисто я прийшов у Верховну Раду працювати та виконувати дані кіровоградцям обіцянки. І не виключаю, що для реалізації власної передвиборчої програми фракційна «прописка» мені не знадобиться взагалі. Якщо ж у когось з колег є нестримне бажання позмагатися зі мною, запрошую на татамі», – заявив він.

Як повідомляв УНІАН, А.Табалов є одним із двох депутатів, які були обрані від партії «Батьківщина», однак відмовились вступити до її фракції. Зокрема батько Олександр Табалов пройшов до ВР за списком Об`єднаної опозиції «Батьківщина» (№ 49), а син А.Табалов балотувався від «Батьківщини» в окрузі № 99 у Кіровограді.

11 грудня Об'єднана опозиція "Батьківщина" оприлюднила вимогу до Табалових скласти їхні депутатські мандати. Такі вимоги пов’язані з тим, що ці депутати не увійшли до фракції «Батьківщина» і порушили тим самим присягу кандидата у народні депутати, підписану ними 5 серпня цього року.

12 грудня опозиція заблокувала депутатів Табалових та не допустила їх до участі у відкритті сесії Верховної Ради України сьомого скликання.

Опозиція продовжує наполягати на невизнанні Табалових депутатами.