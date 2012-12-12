«Тушка» Табалов заявляв, що влада намагалась його зламати (відео)
В мережі Інтернет виклали відео, на якому потенційна "тушка" Андрій Табалов заявляє про тиск влади.
Як повідомляє Українська правда, автором відео є кіровоградський журналіст Ігор В'юн.
Відео було викладено в мережі ще два місяці тому.
На відео - репетиція Табаловим свого виступу перед виборцями на площі у Кіровограді.
У своїй промові, зокрема він розповідає, як влада намагається зламати опозицію.
"Влада думає, що нас можна обдурити, налякати… Влада, застосовуючи брудні технології, намагається зламати мене як кандидата, як людину. Тому я прошу вашої підтримки і з вашою підтримкою я не зламаюсь, я не здамся", - обіцяв він.
Запис репетиції нагадує відео п'ятирічної давності, на якому нинішній губернатор Харківщини Михайло Добкін з "наставником" Геннадієм Кернесом готуються до виступу перед виборцями.
Андрій Табалов, креатура Арсенія Яценюка, був обраний народним депутатом у 99 окрузі в Кіровограді.