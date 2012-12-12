«Тушка» Табалов заявляв, що влада намагалась його зламати (відео)

Як повідомляє Українська правда, автором відео є кіровоградський журналіст Ігор В'юн.

Відео було викладено в мережі ще два місяці тому.

На відео - репетиція Табаловим свого виступу перед виборцями на площі у Кіровограді.

У своїй промові, зокрема він розповідає, як влада намагається зламати опозицію.

"Влада думає, що нас можна обдурити, налякати… Влада, застосовуючи брудні технології, намагається зламати мене як кандидата, як людину. Тому я прошу вашої підтримки і з вашою підтримкою я не зламаюсь, я не здамся", - обіцяв він.

Запис репетиції нагадує відео п'ятирічної давності, на якому нинішній губернатор Харківщини Михайло Добкін з "наставником" Геннадієм Кернесом готуються до виступу перед виборцями.

Андрій Табалов, креатура Арсенія Яценюка, був обраний народним депутатом у 99 окрузі в Кіровограді.