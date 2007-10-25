Як прибуватимуть поїзди у день переходу на зимовий час

Рух поїздів через перехід на зимовий час не зупинятиметься, всі поїзди на кінцеві станції прибуватимуть за розкладом.

Про це повідомили УНІАН в Головному управлінні перевезень «Укрзалізниці».

Як зазначили у відомстві, 28 жовтня о 4 годині ранку на всіх залізницях України у зв`язку з переходом на зимовий час буде переведено годинник на одну годину назад. Близько 400 пасажирських поїздів дальнього, місцевого і міждержавного сполучення перебуватимуть у цей час в дорозі.

Починаючи з 4 годин 00 хвилин, відправлення поїздів відбуватиметься за зимовим часом. Час переведення годинникової стрілки вибрано оптимально - у цю уранішню годину більшість поїздів перебувають в дорозі, а кількість відправлених поїздів і таких, які прибувають на станції, - мінімальна.

За період дії літнього і зимового часу на території України, починаючи з 1996 року, «Укрзалізниця» напрацювала систему організації руху пасажирських, приміських і вантажних поїздів, згідно з якою, основна роль покладається на диспетчерів поїздів - вони повинні організувати рух поїздів так, щоб вони прибули на кінцеві станції згідно з графіком руху.