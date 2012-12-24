НАТО і далі возитиме свої вантажі українськими літаками «Руслан»

Північноатлантичний альянс продовжив до грудня 2014 року контракт з українсько-російською компанією "Руслан Інтернешнл" на оренду транспортних літаків Ан-124-100 - "Руслан", повідомив на прес-конференції президент – генеральний конструктор ДП «Антонов» Дмитро Ківа.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, в рамках програми НАТО - SALIS власники цих вантажних літаків - держпідприємство «Антонов» і компанія "Волга-Дніпро" - надають Альянсу два літаки на постійній основі, а решта чотири машини поставляються у разі потреби.

У переліку замовників програми оренди - SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) перебувають, зокрема, такі країни, як Греція, Канада, Чехія, Данія, Фінляндія, Франція і Німеччина. Літаки «Руслан» вантажопідйомністю 150 тонн за контрактом здійснюють перевезення вантажів по всьому світу.

Д.Ківа також відзначив, що умови контракту зобов'язують компанію "Антонов" виконувати свої зобов'язання за проектом спільно з російськими партнерами.

«На сьогоднішній день в таких перевезеннях немає конкурентів «Руслану». Він дуже потрібний і важливий для комерційних перевезень, і світ затребував ці літаки», - сказав президент ДП «Антонов».

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Антонов» (Київ) створене шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К. Антонова» (АНТК) у липні 2009 року, а в січні 2010 року ДП «АНТК ім. О.К. Антонова» було перейменоване в ДП «Антонов».

Серед відомих літаків, у конструкторській розробці яких останнім часом брав участь АНТК ім. Антонова – Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 та інші.

Транспортний літак "Руслан" - найбільший серійний транспортний літак у світі. Літаки будували в Ульяновську і Києві. У 2004 році виробництво було призупинене. У 2011 році президент - генконструктор ДП «Антонов» Д.Ківа заявив, що серійне виробництво літаків Ан-124 і Ан-70 можна почати в 2014 році.