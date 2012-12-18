НАТО задоволене співпрацею з Україною у 2012 році

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у місії України при НАТО, про це йшлося сьогодні на засіданні Комісії Україна-НАТО на рівні послів, присвяченому обговоренню результатів виконання Україною Річної національної програми співробітництва Україна-НАТО на 2012 рік.

У місії зазначили, що в своєму виступі її голова, Посол Ігор Долгов окреслив основні підсумки виконання Україною програми в 2012 році.

Він, зокрема, наголосив на тому, що керівництво держави розглядає Річну національну програму як дієвий механізм у продовженні внутрішньодержавних реформ у безпековій, оборонній, економічній, правовій та інших сферах.

“Програма відповідає визначеним Президентом України завданням щодо проведення широкомасштабних внутрішніх реформ, а також програмним засадам діяльності Уряду України”, - написано у повідомленні Місії України при ЄС.

У повідомленні також зазначається, що представники країн Альянсу дали в цілому позитивну оцінку взаємовигідному практичному співробітництву та політичному діалогу Україна-НАТО.

“Окремо відзначався внесок України в операції з підтримання миру та безпеки під проводом Альянсу. Наголошувалося на готовності й надалі надавати сприяння та підтримку у реформуванні та розбудові української держави, яка є запорукою стабільності та безпеки на євроатлантичному просторі”, - зазначили в Місії.

Учасники засідання під час обговорення значну увагу приділили наступному головуванню України в ОБСЄ, наголошуючи на важливості взаємодії НАТО з цим форумом.