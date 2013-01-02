Каськів відмовився від американського піару LNG-терміналу

Державне агентство з інвестицій і управління національними проектами відмовилося від консультаційних послуг компанії APCO Worldwide Іnc. (США) з поліпшення іміджу і інформування потенційних інвесторів про умови реалізації проекту будівництва LNG-терміналу в Україні. Про це повідомляється на веб-порталі ”Державні закупівлі”.

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Як йдеться у повідомленні, підставою для відмови від співпраці з APCO Worldwide є відсутність подальшої потреби у послугах компанії.

Як повідомляв УНІАН, держпідприємство «Національний проект «LNG-термінал» створено для координації роботи з будівництва терміналу з приймання скрапленого природного газу в обсязі 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

Техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) будівництва в Україні терміналу з приймання скрапленого природного газу («LNG-термінал») завершено компанією Socoin 30 січня 2012 року і затверджено Кабінетом міністрів на засіданні 8 серпня. Згідно з ТЕО, проект може бути реалізований упродовж 49 місяців. Перші обсяги газу Україна планує одержати вже у 2016 році.

Приблизна вартість будівництва LNG-терміналу становить 846 млн євро. Частка України в проекті становитиме 25%+1 акція.

26 листопада Україна підписала з компанією Gas Natural Fenosa (Іспанія) угоду, що викликала скандал, про співпрацю у реалізації національного проекту «LNG-термінал».