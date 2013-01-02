Шуфрич-молодший врізався у стовп, щоб уникнути зіткнення з авто

Як повідомили в прес-службі нардепа інцидент стався не з вини Шуфрича-молодшого і в ньому ніхто не постраждав.

"Інцидент не мав важких наслідків, ніхто не постраждав, а ДТП сталося внаслідок необхідності уникнення удару з автомобілем, який зробив необгрунтовану зупинку. Намагаючись уникнути та мінімізувати наслідки зіткнення, авто Шуфрича з'їхало з дороги", - пояснили в прес-службі Шуфрича-старшого, пише Кореспондент.

"В даний час учасники ДТП жодних претензій один до одного не мають", - стверджують у прес-службі.

За даними ж видання Мукачево.net, Олександр Шуфрич за кермом Mitsubishsi Lancer Evolution Х рухаючись вулицею Митна та перетнувши суцільну смугу, вийшов на обгін та створив аварійну ситуацію.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 14-ї години на вулиці Митній в Ужгороді спорткар Mitsubishi Lancer Evolution врізався в стовп. Згідно з повідомленням Закарпаття-онлайн, за кермом спортивної версії автомобіля Mitsubishi був віце-президент Футбольного клубу "Говерла" Олександр Шуфрич. В автомобілі разом з ним був також його товариш.