ЗМІ: Шуфрич-молодший на своєму спорткарі протаранив стовп (фото)
18:15, 02 січня 2013Суспільство
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Сьогодні близько 14-ї години на вулиці Митній в Ужгороді спорткар Mitsubishi Lancer Evolution врізався в стовп.
Шуфрич-молодший врізався у стовп / Фото Закарпаття-онлайн
Згідно з повідомленням Закарпаття-онлайн, за кермом спортивної версії автомобіля Mitsubishi був віце-президент Футбольного клубу "Говерла" Олександр Шуфрич. В авто разом із ним був також його товариш.
Як повідомило кореспонденту видання джерело в УДАІ в Закарпатській області, швидка на місце події не виїжджала. Жодних претензій з приводу інциденту не зафіксовано.
Чи був водій у стані алкогольного сп’яніння не відомо.
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