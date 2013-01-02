ЗМІ: Шуфрич-молодший на своєму спорткарі протаранив стовп (фото)

18:15, 02 січня 2013
Суспільство
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Сьогодні близько 14-ї години на вулиці Митній в Ужгороді спорткар Mitsubishi Lancer Evolution врізався в стовп.

Шуфрич-молодший врізався у стовп / Фото Закарпаття-онлайн

Згідно з повідомленням  Закарпаття-онлайн, за кермом спортивної версії автомобіля Mitsubishi був віце-президент Футбольного клубу "Говерла" Олександр Шуфрич. В авто разом із ним був також його товариш.

Як повідомило кореспонденту видання джерело в УДАІ в Закарпатській області, швидка на місце події не виїжджала. Жодних претензій з приводу інциденту не зафіксовано.

Чи був водій у стані алкогольного сп’яніння не відомо.

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