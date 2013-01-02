ЗМІ: Шуфрич-молодший на своєму спорткарі протаранив стовп (фото)

Згідно з повідомленням Закарпаття-онлайн, за кермом спортивної версії автомобіля Mitsubishi був віце-президент Футбольного клубу "Говерла" Олександр Шуфрич. В авто разом із ним був також його товариш.

Як повідомило кореспонденту видання джерело в УДАІ в Закарпатській області, швидка на місце події не виїжджала. Жодних претензій з приводу інциденту не зафіксовано.

Чи був водій у стані алкогольного сп’яніння не відомо.