Троє нардепів склали присяги

Як передає кореспондент УНІАН, ці народні депутати пройшли до парламенту за списком Партії регіонів замість тих народних депутатів, які були призначені у виконавчі органи влади і склали свої депутатські повноваження.

Як повідомляв УНІАН, після формування Президентом України Віктором Януковичем складу Кабінету міністрів Верховна Рада достроково припинила повноваження народних депутатів Миколи Азарова, призначеного прем'єр-міністром, Дмитра Табачника (міністр освіти) та Олександра Лавриновича (міністр юстиції).

Колишній міністр охорони здоров'я Ю.Поляченко був № 76 у списку Партії регіонів), депутат Верховної Ради шостого скликання О.Зац - № 77, колишній радник екс-голови парламенту Володимира Литвина Ю.Благодир - № 78.