Троє нардепів склали присяги
Юрій Поляченко, Олександр Зац та Юрій Благодир склали на пленарному засіданні Верховної Ради України присягу народного депутата України.
Як передає кореспондент УНІАН, ці народні депутати пройшли до парламенту за списком Партії регіонів замість тих народних депутатів, які були призначені у виконавчі органи влади і склали свої депутатські повноваження.
Як повідомляв УНІАН, після формування Президентом України Віктором Януковичем складу Кабінету міністрів Верховна Рада достроково припинила повноваження народних депутатів Миколи Азарова, призначеного прем'єр-міністром, Дмитра Табачника (міністр освіти) та Олександра Лавриновича (міністр юстиції).
Колишній міністр охорони здоров'я Ю.Поляченко був № 76 у списку Партії регіонів), депутат Верховної Ради шостого скликання О.Зац - № 77, колишній радник екс-голови парламенту Володимира Литвина Ю.Благодир - № 78.