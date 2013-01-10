Тюремники кажуть, що вуха Тимошенко цілі

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПтС України, деякими ЗМІ розповсюджується інформація від С.Власенка про наявність колотої рани (уколу) у вусі Ю.Тимошенко після користування Bluetooth-гарнітурою під час проведення телефонної розмови з родичами 7 січня п.р.

Ця інформація є неправдивою, і про це зазначалось заступником начальника управління ДПтС України в Харківській області А.Лапінським на брифінгу 9 січня п.р., наголосили у відомстві.

В рамках об’єктивного інформування суспільства ДПтС України роз’яснює, що відразу після здійснення телефонного дзвінка 7 січня п.р. засуджена Ю.Тимошенко будь-кому з медперсоналу ЦКЛ «Укрзалізниці» чи співробітників ДПтС претензій на поранення вуха не пред’являла, пішла до душової кімнати, де через певний час заявила черговій медичній сестрі про наявність у неї поранення на вусі.

При первинному огляді медичною сестрою та послідуючому ранковому огляді пацієнтки лікарями було виявлено незначне пошкодження мочки правого вуха.

У зв’язку з цим наступного дня керівництвом Качанівської виправної колонії Bluetooth-гарнітуру (пристрій для ведення розмов мобільним зв’язком без використання самої телефонної трубки) було направлено до Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім.М.С.Бакаріуса для встановлення можливості поранення мочки вуха Ю.Тимошенко під час користування цим пристроєм.

За результатами проведеного дослідження фахівцями ХНДІСЕ було констатовано, що у наданому пристрої будь-яких «сторонніх скритих колючих, ріжучих або інших предметів, які можуть використовуватись не за основним призначенням, немає». Крім цього, встановлено, що на поверхнях частин та деталей Bluetooth-гарнітури будь-яких пошкоджень чи деталей, які б могли спричинити тілесні ушкодження при використанні його за призначенням, також не встановлено. Одночасно, на внутрішніх і зовнішніх поверхнях дослідженої гарнітури слідів розчинних солей «металевих отрут», а також слідів буро-червоного кольору (схожих на кров) експертами також виявлено не було.

Крім цього, працівниками колонії було запропоновано засудженій передати ватний косметичний диск зі слідами бурого кольору (зі слів Ю.Тимошенко - це сліди її крові з пораненого вуха) для проведення відповідного експертного дослідження. Ю.Тимошенко на це згоду не дала.

«Таким чином експертними дослідженнями доведено неможливість нанесення Bluetooth-гарнітурою будь-яких тілесних пошкоджень, а передати ватний косметичний диск на відповідне дослідження Ю.Тимошенко відмовилась, що вкотре доводить надуманість та безпідставність заяв засудженої і її захисників про загрозу життю і здоров’ю самої Ю.Тимошенко», - наголосили у ДПтС.