Адвокат обурюється, що Тимошенко у душі і туалеті бачать чоловіки

Адвокат екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко Олександр Плахотнюк підозрює, що кімнату для зустрічей екс-прем’єра із захисниками у ЦКЛ “Укрзалізниця” у Харкові прослуховують і там ведеться відеозйомка.

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу у Харкові О.Плахотнюк заявив, що ця підозра є достатньо обгрунтованою.

“Можна навести один приклад, коли перед самими виборами ми спілкувалися, ми приїжджали тоді втрьох до Юлії Володимирівни із Сасом, Власенком, ми обговорювали ситуацію перед виборами. Під час розмови ні з того - ні з сього відкрилися двері, і ненав’язливо про всяк випадок нам порадили на політичні теми не розмовляти, тому що це заборонено начисто. Те, коли це сталося і яким чином це сталося, однозначно свідчить про те, що люди просто чули, про що йде мова при побаченні з адвокатом”, - сказав О.Плахотнюк.

На його думку, відеоспостереження також ведеться, крім палати Ю.Тимошенко, у душі, туалеті та кабінетах, де проводяться медичні процедури.

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О.Плахотнюк висловив переконання, що за моніторами, на які транслюється зображення з камер відеоспостереження, спостерігають чоловіки.

Адвокат підкреслив, що це є не тільки порушенням закону, але й порушенням прав ув’язненої.

“І караул, й охорона, які зараз знаходяться у лікарні, складаються в тому числі і з чоловіків. Я б сказав, що їх там навіть більше. Зрозуміло, що це і по-людськи неправильно, і це протизаконно. Весь час на моніторах, на яких транслюється відеозапис, сидять чоловіки. А, як відомо, камери встановлені в усіх можливих місцях, у тому числі у душі, туалеті і в кабінетах, де проходять медичні процедури. Це є порушенням не тільки норм закону, але і порушенням особистих прав”, - наголосив він.

Водночас О.Плахотнюк не став стверджувати, що у палаті Ю.Тимошенко перебували чоловіки-караульні.

Він підкреслив, що Ю.Тимошенко продовжуватиме свою акцію непокори, поки усі камери відеоспостереження не будуть зняті і поки керівництво Качанівської колонії не повідомить офіційним листом, що в кімнаті для зустрічей із захисниками не ведеться відеозйомка та аудіопрослуховування.

“Вона буде продовжувати свою акцію, поки не будуть не просто вимкнені, а й зняті відеокамери з цих місць, поки їй не буде надано офіційного листа за підписом начальника колонії, в якому буде зазначено, що не проводиться відео- та аудіопрослуховування, приховане у кімнаті зустрічей з адвокатами”, - підкреслив О.Плахотнюк.