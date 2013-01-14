Головне за день: огляд топ-новин

Детальніша інформація у нашому огляді:

Тимошенко знайшли, звідки злили фальшиве листування Немирі

"Батьківщина" звернулася до закордонних правоохоронців за фактом публікації та фальсифікації листів Немирі і доньки Тимошенко.

У Мінкульті пояснюють, що вони не пекарня - і без керівника справляються

Міністерство продовжує жити своїм життям без керівника а Михайло Кулиняк не впевнений, що знову буде призначений на посаду його очільника.

Гостинному двору таки дали статус пам'ятки

Гостинний двір та ще 30 будинків історичного Подолу набули правового статусу комплексу пам’яток містобудування місцевого значення.

Лавров: Москва і Київ шукають нові формати поставок і транзиту газу

Москва і Київ ведуть інтенсивні переговори щодо вироблення нових форматів співпраці в газовій сфері, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров. Український міністр закордонних справ Леонід Кожара у свою чергу заявив, що Україна не буде «відриватися» від Росії.

ВР не відновила свою делегацію в ПАРЄ: в ключових комітетах не буде опозиції

На початку дня з'явилася інформація, що на січневій сесії ПАРЄ українська опозиція, найімовірніше, не дістане широкого представництва, оскільки Верховна Рада не відновила свою делегацію в ПАРЄ. Проте згодом стало відомо, що до складу делегації України в ПАРЄ таки увійшли 5 опозиціонерів.

У Раді пропонують всі мови, крім української, визнати іноземними

Народні депутати України Володимир Яворівський (фракція “Батьківщина”), Марія Матіос (“УДАР”), та Ірина Фаріон (“Свобода”) зареєстрували у ВР законопроект “Про функціонування української мови як державної та порядок застосування інших мов в Україні”. Одіозний регіонал Колесніченко встиг назвати цей законопроект "підняттям голови фашизму".

До Тимошенко прибуло «підкріплення»

Народні депутати від «Батьківщини» прибули до Харкова, щоб особисто розібратись у конфліктній ситуації, яка виникла минулого тижня між Юлією Тимошенко та тюремниками. Представники ДПтСУ заявили, що за Тимошенко спостерігають виключно жінки, а депутати припустили, що раз тюремники відрікаються від поширених в інтернеті фото- і відеоматеріалів з палати Тимошенко, значить паралельно із силовиками за Тимошенко стежить ще хтось.

Томенко розповів, хто піде від опозиції на перевибори у проблемних округах

Опозиціонери знають, кого висуватимуть на перевибори у 5 округах і розцінюють звернення народних депутатів від ПР до Конституційного Суду щодо перевиборів, як намагання взагалі не проводити там парламентські вибори.

Україна розраховує на новий кредит МВФ обсягом близько $15 млрд — Арбузов

Україна розраховує домовитися з Міжнародним валютним фондом про отримання нового кредиту стенд-бай обсягом 10 млрд SDR (близько 15 млрд доларів).

Королевська загубила диплом, а Москаль не вірить

Народний депутат України Геннадій Москаль ("Батьківщина") заявляє, що міністр соціальної політики Наталія Королевська нібито загубила свій диплом про вищу освіту. У самої ж Королевської сказали, що про втрату не чули і похвалились, що міністр має аж два дипломи.

Тимошенко не кориться вже сьому добу

Акція громадської непокори екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, яка перебуває в стаціонарі ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові, продовжується сьому добу. За словами її захисника Сергія Власенка, життя у коридорі вже позначилося на здоров'ї Тимошенко.