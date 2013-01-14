Томенко розповів, хто піде від опозиції на перевибори у проблемних округах

16:14, 14 січня 2013
Політика
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Опозиціонери знають, кого висуватимуть на перевибори у 5 округах і розцінюють звернення народних депутатів від ПР до Конституційного Суду щодо перевиборів, як намагання взагалі не проводити там парламентські вибори. 

Томенко каже, що переможці підуть на повторні вибори

Таку думку висловив журналістам один з лідерів “Батьківщини”, народний депутат Микола Томенко, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, коли ж буде вирішена ця ситуація з перевиборами.

“Ми розцінюємо таке звернення до Конституційного Суду, як намагання взагалі не проводити ці вибори”, - сказав М.Томенко.

Він зауважив, що йому особисто незрозуміло, яке рішення має ухвалити Конституційний Суд.

За словами М.Томенка, питання щодо перевиборів міг би вирішити Комітет Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування спільно з представниками Центральної виборчої комісії. “Не треба до Конституційного Суду звертатись, треба просто спільно Верховній Раді і ЦВК визначити законодавче поле”, - сказав М.Томенко.

Він також повідомив, що опозиція вже на початку наступної сесії вимагатиме ухвалення рішення про проведення виборів вже навіть не у п’яти, а у шести округах у зв’язку із призначенням депутата-мажоритарника Павла Лебедєва міністром оборони.

Крім того, М.Томенко нагадав, що існує проблема проведення деяких місцевих виборів. Зокрема, за його словами, у деяких містах відсутні мери, у деяких регіонах не повністю укомплектовані обласні ради, і тому довибори у 6 округах можна було б сумістити з цими місцевими виборами. На думку М.Томенка, такі вибори могли відбутися у червні.

Говорячи про кандидатів від опозиції на перевиборах в 6 округах, М.Томенко зауважив, що особливої дискусії тут немає. “Всі кандидати наші, які, на нашу думку, в цих округах перемогли, вони будуть єдиними кандидатами від усіх трьох політичних сил”, - сказав М.Томенко.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада 2012 року Центральна виборча комісія ухвалила постанову про неможливість встановити достовірні результати голосування на виборах народних депутатів України 28 жовтня у п’яти одномандатних округах – №94 (Обухів, Київська область), №132 (Первомайськ, Миколаївська область), №194 (Черкаси), №197 (Канів, Черкаська область) та №223 (Київ).

6 листопада Верховна Рада ухвалила рішення, яким рекомендувала ЦВК призначити повторні вибори у цих округах.

9 січня голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов повідомив, що народні депутати від Партії регіонів звернулися до Конституційного Суду для вирішення питання щодо проведення повторних парламентських виборів у п’яти проблемних одномандатних округах. За словами О.Єфремова, КС має вирішити, який орган ухвалюватиме рішення про дату проведення повторних виборів у цих п’яти округах – ЦВК або парламент.

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