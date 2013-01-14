Томенко розповів, хто піде від опозиції на перевибори у проблемних округах

Таку думку висловив журналістам один з лідерів “Батьківщини”, народний депутат Микола Томенко, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, коли ж буде вирішена ця ситуація з перевиборами.

“Ми розцінюємо таке звернення до Конституційного Суду, як намагання взагалі не проводити ці вибори”, - сказав М.Томенко.

Він зауважив, що йому особисто незрозуміло, яке рішення має ухвалити Конституційний Суд.

За словами М.Томенка, питання щодо перевиборів міг би вирішити Комітет Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування спільно з представниками Центральної виборчої комісії. “Не треба до Конституційного Суду звертатись, треба просто спільно Верховній Раді і ЦВК визначити законодавче поле”, - сказав М.Томенко.

Він також повідомив, що опозиція вже на початку наступної сесії вимагатиме ухвалення рішення про проведення виборів вже навіть не у п’яти, а у шести округах у зв’язку із призначенням депутата-мажоритарника Павла Лебедєва міністром оборони.

Крім того, М.Томенко нагадав, що існує проблема проведення деяких місцевих виборів. Зокрема, за його словами, у деяких містах відсутні мери, у деяких регіонах не повністю укомплектовані обласні ради, і тому довибори у 6 округах можна було б сумістити з цими місцевими виборами. На думку М.Томенка, такі вибори могли відбутися у червні.

Говорячи про кандидатів від опозиції на перевиборах в 6 округах, М.Томенко зауважив, що особливої дискусії тут немає. “Всі кандидати наші, які, на нашу думку, в цих округах перемогли, вони будуть єдиними кандидатами від усіх трьох політичних сил”, - сказав М.Томенко.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада 2012 року Центральна виборча комісія ухвалила постанову про неможливість встановити достовірні результати голосування на виборах народних депутатів України 28 жовтня у п’яти одномандатних округах – №94 (Обухів, Київська область), №132 (Первомайськ, Миколаївська область), №194 (Черкаси), №197 (Канів, Черкаська область) та №223 (Київ).

6 листопада Верховна Рада ухвалила рішення, яким рекомендувала ЦВК призначити повторні вибори у цих округах.

9 січня голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов повідомив, що народні депутати від Партії регіонів звернулися до Конституційного Суду для вирішення питання щодо проведення повторних парламентських виборів у п’яти проблемних одномандатних округах. За словами О.Єфремова, КС має вирішити, який орган ухвалюватиме рішення про дату проведення повторних виборів у цих п’яти округах – ЦВК або парламент.