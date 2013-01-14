Україна розраховує на новий кредит МВФ обсягом близько $15 млрд — Арбузов

Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов, відповідаючи на запитання УНІАН.

«Ми, як і раніше, хочемо вести розмову про ті суми і умови, які були зафіксовані в попередньому меморандумі. Це близько 10 млрд СПЗ (спеціальні права запозичення, англ. SDR – УНІАН). Я упевнений, що місія, коли приїде, ми будемо говорити все-таки в цих рамках. Нічого не змінилося для того, щоб переглядати суму фінансування», - сказав С.Арбузов.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня новоназначенный голова НБУ Ігор Соркін у ході його представлення на новій посаді повідомив, що місія Міжнародного валютного фонду приїде до України 24 січня.

У 2010 році Україна і МВФ схвалили програму співробітництва stand-by загальним обсягом 15,5 млрд дол. з метою реалізації реформ в Україні. Влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою було заморожене через невиконання Україною ряду взятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

На думку експертів міжнародного рейтингового агентства Fitch Rating, у разі якщо Україна в 2013 році не матиме можливості одержати фінансування з боку Міжнародного валютного фонду, існує ризик подальшого скорочення резервів НБУ і неконтрольованої девальвації гривні, що може привести до подальшого зниження рейтингів.

Наприкінці грудня посол США в Україні Джон Теффт висловив думку, що нова угода з Міжнародним валютним фондом буде кращим для України короткостроковим вирішенням складної фінансової ситуації в 2013 році.