Гостинному двору таки дали статус пам'ятки

Гостинний двір та ще 30 будинків історичного Подолу набули правового статусу комплексу пам’яток містобудування місцевого значення. Відповідний наказ Міністерство культури ухвалило 21 грудня у відповідь на клопотання Київської міської державної адміністрації.

Про це заявив голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

За його словами, тепер об'єкт буде не реконструйовано, а реставровано.

«Гостинний двір – пам’ятка містобудування Києва. Значить, його долю може і має визначати насамперед громада міста. Щоб відвернути руйнування будівлі, треба якнайшвидше провести реставраційні роботи. Але їх треба виконати так, щоб зберегти історичну цінність об’єкту, а також культурний простір, який сформувався на його площах і навколо нього», – зазначив О.Попов.

Тому голова міськдержадміністрації ініціював проведення широких громадських слухань з питань проекту реставрації і наполягає на участі в цих слуханнях фахових експертів, народних та міських депутатів, громадських і культурних діячів та організацій столиці.

Як інформують у КМДА, 30 жовтня минулого року Головне управління охорони культурної спадщини КМДА направило до Міністерства культури облікову документацію для вирішення питання щодо включення комплексу нерухомих пам’яток Контрактової площі до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятки містобудування місцевого значення. До цього комплексу було включено і Гостинний двір.

Наказом від 21 грудня Міністерство культури визнало комплекс пам’яткою та внесло його до державного реєстру. Відтак Гостинний двір набув правового статусу пам’ятки містобудування. Серед 30 будівель, що входять до комплексу нерухомих пам’яток Контрактової площі: 6 – пам’ятки національного значення, 10 – місцевого, 3 – нещодавно виявлені об’єкти.

Упродовж 2005-2012 років КМДА підготовлено і передано на розгляд Міністерства культури 905 комплектів облікової документації щодо включення відповідних об’єктів до державного реєстру нерухомих пам’яток України. За 720 поданнями вже ухвалені позитивні рішення.

Довідка УНІАН. Гостинний двір - торговельний комплекс на Контрактовій площі у Києві, збудований у 1809 році замість старого двору (60-ті роки XVIII ст., архітектор Іван Григорович-Барський).

19 липня 2012 року Окружний адміністративний суд Києва відмовився припинити дію постанови Кабінету міністрів № 1380 від 15 серпня 2011 року про виведення Гостинного двору з Державного реєстру пам'яток архітектури і зупинити будівельні роботи на його території.

Також є рішення Київради від 20 вересня 2012 року, згідно з яким депутати передали ПАТ «Спільне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство «Укрреставрація» в оренду на 5 років земельну ділянку площею 1,02 га на Контрактовій площі, 4, на якій розташований Гостинний двір, для проведення реконструкції цієї будівлі під торговельно-офісний центр з гостьовою стоянкою.

У відповідь на плани влади зробити у Гостинному дворі торговий центр і частково його перебудувати київські активісти розпочали акцію протесту. На території Гостинного двору з літа перебувають кияни, що захищають історичну будівлю від початку реконструкції та в її ході здійснення перебудови.

20 грудня директор «Укрреставрації» Дмитро Ярич заявив, що підприємство має дозвільні документи на реконструкцію Гостинного двору.