Москаль вимагає розслідувати всі порушення прав Тимошенко та Луценка

Як повідомляється на сайті парламенту, відповідний документ зареєстровано 21 січня, однак його текст там відсутній.

У прес-службі Г.Москаля УНІАН повідомили, що проектом постанови передбачається доручити ТСК розслідувати правомірність дій працівників та посадових осіб Генеральної прокуратури України, Державної пенітенціарної служби України, інших державних органів, суддів Печерського районного суду Києва, Апеляційного суду Києва, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ щодо порушення конституційних прав і свобод Ю.Тимошенко та Ю.Луценко, в тому числі обмеження прав на належну медичну допомогу та інших дій, що створюють загрозу їх життю.

Головою ТСК, згідно з документом, пропонується обрати Г.Москаля, заступником голови - народного депутата України Ігоря Швайку (фракція «Всеукраїнське об'єднання "Свобода" ).

Передбачено, що ця Тимчасова слідча комісія діятиме, у разі її створення, шість місяців.