У прокуратурі заявили, що Павличенки самі вивели слідство на докази
Заступник прокурора Києва Сергій Софієв заявляє про беззаперечність зібраних доказів про скоєння батьком та сином Павличенками вбивства судді Шевченківського районного суду Києва Сергія Зубкова.
Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури Києва з посиланням на С.Софієва.
"Покази сина Павличенка вивели слідство на беззаперечні докази у справі. Адже ми відразу не знали про механізм утворення тілесних ушкоджень, які призвели до смерті, як це все відбувалося. На початку слідства не було відомо нам і про пістолет, який був задіяний у вбивстві. Він нам розказав і все вибудувалося повністю. До того ж, з урахуванням висновків експертів, які вже були у слідства", - сказав С.Софієв.
За його словами, здобуті певні докази у справі в подальшому були підтверджені відповідними експертизами.
С.Софієв вважає, що зміна деякими свідками у справі своїх показів має об'єктивні підстави. "Свідка можна підкупити, можна його залякати, можна все зробити. Але є беззаперечні інші докази, і вони отримані, у тому числі, завдяки їх першочерговим показам. Вони (свідки) вивели нас на ці докази", – підкреслив він.
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Прокурор наголосив, що першочергові покази свідків у справі вивели слідство на беззаперечні докази, а згодом самі ж свідки розказали про те, чому вони дещо змінили свої покази у суді.
Як повідомлялося, 21 березня 2011 року був убитий суддя Шевченківського районного суду Києва Сергій Зубков. За підозрою у скоєнні цього злочину було затримано Д.Павличенка і його сина С.Павличенка, але вони не визнали своєї вини.
2 жовтня 2012 року Голосіївський районний суд Києва ухвалив вирок, згідно з яким Д.Павличенка було засуджено до довічного ув’язнення, а його сина Сергія - до 13 років позбавлення волі.
Акції на захист сім'ї Павличенків пройшли в різних містах України, а також за її межами. Громадськість переконана, що вони не причетні до вбивства.
14 січня Апеляційний суд Києва вирішив провести часткове судове слідство в рамках розгляду скарги Павличенків на вирок.
У своїй скарзі на вирок батько і син Павличенки, зокрема, просять генерального прокурора Віктора Пшонку порушити кримінальну справу проти слідчого прокуратури столиці, який, за їх твердженням, фальсифікував матеріали допиту одного з основних свідків.