У прокуратурі заявили, що Павличенки самі вивели слідство на докази

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури Києва з посиланням на С.Софієва.

"Покази сина Павличенка вивели слідство на беззаперечні докази у справі. Адже ми відразу не знали про механізм утворення тілесних ушкоджень, які призвели до смерті, як це все відбувалося. На початку слідства не було відомо нам і про пістолет, який був задіяний у вбивстві. Він нам розказав і все вибудувалося повністю. До того ж, з урахуванням висновків експертів, які вже були у слідства", - сказав С.Софієв.

За його словами, здобуті певні докази у справі в подальшому були підтверджені відповідними експертизами.

С.Софієв вважає, що зміна деякими свідками у справі своїх показів має об'єктивні підстави. "Свідка можна підкупити, можна його залякати, можна все зробити. Але є беззаперечні інші докази, і вони отримані, у тому числі, завдяки їх першочерговим показам. Вони (свідки) вивели нас на ці докази", – підкреслив він.

На тему: Павличенко-старший має одну відповідь на всі запитання прокуратури

Прокурор наголосив, що першочергові покази свідків у справі вивели слідство на беззаперечні докази, а згодом самі ж свідки розказали про те, чому вони дещо змінили свої покази у суді.

Як повідомлялося, 21 березня 2011 року був убитий суддя Шевченківського районного суду Києва Сергій Зубков. За підозрою у скоєнні цього злочину було затримано Д.Павличенка і його сина С.Павличенка, але вони не визнали своєї вини.

2 жовтня 2012 року Голосіївський районний суд Києва ухвалив вирок, згідно з яким Д.Павличенка було засуджено до довічного ув’язнення, а його сина Сергія - до 13 років позбавлення волі.

Акції на захист сім'ї Павличенків пройшли в різних містах України, а також за її межами. Громадськість переконана, що вони не причетні до вбивства.

14 січня Апеляційний суд Києва вирішив провести часткове судове слідство в рамках розгляду скарги Павличенків на вирок.

У своїй скарзі на вирок батько і син Павличенки, зокрема, просять генерального прокурора Віктора Пшонку порушити кримінальну справу проти слідчого прокуратури столиці, який, за їх твердженням, фальсифікував матеріали допиту одного з основних свідків.