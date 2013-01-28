Азаров сказав німцям, що Україна хотіла б качати газ з Європи

Як повідомляється на сайті М.Азарова, про це він заявив сьогодні, 28 січня, в ході зустрічі з делегацією німецького концерну Ferrostaal, який з літа 2012 року бере участь у модернізації української ГТС.

«Україна зацікавлена в поставках природного газу з Європи, який зараз значно дешевший за російський, - сказав прем'єр. - Ми можемо одержувати газ з Європи на лояльніших умовах, в яких відсутня вимога «бери або плати» і немає штрафних санкцій за недобір газу».

При цьому М.Азаров нагадав, що Україна вже має позитивний досвід закупівлі газу з країн ЄС.

Як повідомляв УНІАН, з 1 листопада 2012 року "Нафтогаз України" почав імпорт газу, що купується у німецької компанії RWE і поставляється за реверсною схемою до України через Польщу.

У 2013 році Україна планує імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд куб. м газу і скоротити його закупівлі в Російській Федерації до 20 млрд куб. м.

На даний час опрацьовуються нові шляхи поставок газу, зокрема через Угорщину і Словаччину.