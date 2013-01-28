В Європі сподіваються, що штраф «Газпрому» не вплине на постачання газу

Єврокомісія сподівається, що нові газові вимоги Росії до України на призведуть до проблем у постачанні газу до країн Європи.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявила сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Марлін Холзнер.

“Ми взяли до уваги ці повідомлення. Ми очікуємо, що Росія та Україна забезпечать, що не буде переривань газу, і газ постачатиметься нормально, як зазвичай. Це те, що я можу сказати на цей момент”, - сказала вона.

“Ми не маємо кризи, ніхто зі сторін не каже про кризу”, - додала представник Єврокомісії, зазначивши, що станом на сьогодні йдеться лише про вимогу Росії до України сплатити 7 млрд. дол. за недобір газу.

Вона нагадала, що ця заява з Москви пролунала через “пару днів” після підписання Києвом угоди з Shell про видобуток сланцевого газу.