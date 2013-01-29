Міліція буде розбиратися, хто і навіщо побився на зборах при КМДА

Міліція проводить перевірку щодо конфлікту, що виник на зборах Громадської ради при Київській міськдержадміністрації.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві, 29 січня в актовому залі по вулиці Хрещатик, 22 проводилися збори з обрання членів до Громадської ради при КМДА. Кількість учасників заходу значно перевищила запрошених до участі громадян. Охорону громадського порядку забезпечували правоохоронці.

В ході засідання між присутніми на зборах виникла словесна перепалка, яка згодом переросла в конфліктну ситуацію. Розпочалась штовханина, внаслідок якої у приміщенні пошкоджено кілька вікон, двері та крісла. Один із присутніх застосував вогнегасник.

За вказаною адресою для врегулювання конфліктної ситуації було направлено працівників патрульно-постової служби, спецпідрозділу «Беркут» та слідчо-оперативну групу. Також на місце події прибуло кілька карет швидкої медичної допомоги.

Наразі конфлікт вичерпано. Затриманих немає. Інформацію про подію внесено до єдиного обліку. На даний час на місці працюють правоохоронці. Працівники міліції опитують свідків та учасників інциденту для встановлення всіх обставин події.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у будівлі Головпоштамту проходили установчі збори з обрання Громадської ради при КМДА.

Водночас у прес-службі партії «Свобода» заявили, що ці збори нелегітимні, оскільки «напередодні, 28 січня, відбулися Установчі збори з обрання Громадської ради при КМДА. Головою ради було обрано «свободівця» Володимира Свєнтицького, також визначено заступників голови. Протокол із відповідними рішеннями департамент КМДА відмовився зареєструвати. Свої дії чиновники мотивували відсутністю на засіданні членів провладної ініціативної групи та звіту попереднього голови Громадської ради. Однак, чому члени ініціативної групи не з‘явилися на засідання, залишилося загадкою, адже саме вони призначили збори на цей день».

Сьогодні на зборах зі створення Громадської ради «протягом кількох годин через постійну колотнечу «ініціативна група» не змогла ухвалити жодного рішення», заявили у партії.

Разом з тим секретар зборів Роман Хорольський (Міжнародна громадська організація «Рада свободи») заявив, що представники ВО “Свобода” зірвали установчі збори з формування Громадської ради при КМДА.

За його словами, робота зборів призупинена через події, що почали відбуватися після приходу людей, яких супроводжував народний депутат від “Свободи” Андрій Іллєнко.

Р.Хорольський стверджував, що його та голову зборів побили люди в масках, яких супроводжував А.Іллєнко. Також Р.Хорольський заявив, що «свободівці» влаштували сутички у приміщенні, де проходили збори.

Також учасники сьогоднішніх установчих зборів з формування Громадської ради при КМДА стверджували, що захід відбувся законно.

Водночас у «Свободі» заявили, що до активістів та народних депутатів, які намагалися потрапити сьогодні на збори, застосували фізичну силу.