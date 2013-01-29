Міліція шукає бомбу в київському Головпоштамті

Міліція перевіряє повідомленням про замінування будівлі на Хрещатику, де проходять збори з формування Громадської ради при КМДА.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в м. Києві, сьогодні по спецлінії «102» до чергової частини столичної міліції надійшов дзвінок від помічника народного депутата. Він повідомив, що в залі, де проводиться обрання членів до Громадської ради при КМДА, до нього підійшов невідомий та поінформував, що «через декілька хвилин тут пролунає вибух».

За адресою Хрещатик, 22 виїхали працівники вибухо-технічної служби, експертів-криміналістів, кінологи, слідчо-оперативні групи та патрульні міліціонери. Також на місце прибули працівники МНС та бригади швидкої допомоги.

На даний час небезпечних вибухових приладів та предметів не виявлено. Перевірка триває.

Як передає кореспондент УНІАН, до будівлі Головпоштамту, де проходять установчі збори з формування Громадської ради при КМДА, стягнуто міліцію та бійців спецпідрозділу МВС “Беркут”.

В самій будівлі прохід до ліфту, яким можна піднятися на поверх, де проходять збори, перекривають співробітники міліції, не пропускаючи журналістів.

За словами очевидців подій, нещодавно з будівлі Головпоштамту вивели представника ВО “Свобода”, якому потрібно було надати медичну допомогу після отримання удару по голові.

Як повідомляв УНІАН, за даними ВО «Свобода» на установчих зборах з формування Громадської ради при КМДА відбуваються сутички.

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