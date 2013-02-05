Янукович нарешті знайшов заміну Герман
13:24, 05 лютого 2013Політика
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Президент України Віктор Янукович призначив Юрія Богуцького радником Президента - керівником Головного управління з питань гуманітарного розвитку Адміністрації Президента України.
Богуцький став головним з гуманітарного розвитку у Януковича
Текст відповідного указу розміщений на офіційному сайті глави держави.
Іншим своїм указом Президент звільнив Ю.Богуцького з посади першого заступника міністра культури України.
Також В.Янукович своїм указом звільнив Тимофія Кохана з посади заступника міністра культури України.
Як відомо, 23.11.2012 року Віктор Янукович звільнив Ганну Герман з посади радника Президента України - керівника Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань Адміністрації Президента України у зв'язку з обранням її народним депутатом України.
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